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Сегодня, 15:01

Крыховяк прокомментировал решение сборной Польши отказаться от матча с Россией

Екатерина Савостина
Корреспондент

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк отреагировал на решение Польши отказаться от стыкового матча со сборной России.

«Мы, футболисты польской сборной, приняли решение, что не намерены играть в стыковых матчах с командой России. Это непростое решение, но в жизни есть более важные вещи, чем футбол. Мыслями мы с украинским народом и нашим другом по сборной Томашем Кедзерой, который вместе с семьей все еще находится в Киеве», — написал Крыховяк в Instagram.

26 февраля президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против России.

24 марта сборная России должна сыграть с Польшей в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель матча сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.

Источник: https://www.instagram.com/p/Cab5GRAKuBU/?utm_medium=copy_link

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

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Челси
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Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Гжегож Крыховяк
Футбол
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
2
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