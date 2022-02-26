Крыховяк прокомментировал решение сборной Польши отказаться от матча с Россией

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк отреагировал на решение Польши отказаться от стыкового матча со сборной России.

«Мы, футболисты польской сборной, приняли решение, что не намерены играть в стыковых матчах с командой России. Это непростое решение, но в жизни есть более важные вещи, чем футбол. Мыслями мы с украинским народом и нашим другом по сборной Томашем Кедзерой, который вместе с семьей все еще находится в Киеве», — написал Крыховяк в Instagram.

26 февраля президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против России.

24 марта сборная России должна сыграть с Польшей в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель матча сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.