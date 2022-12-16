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Ковачич: «Люди гордятся нами, и мы хотим приехать в Загреб с бронзой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич рассказал о настрое на матч за 3-е место ЧМ-2022, в котором хорваты сыграют против Марокко.

«В России в 2018 году у меня была другая роль, чем сегодня. Я имел честь наблюдать за тем, как Модрич, Ракитич, Манджукич готовятся к матчам. Я мечтал, что на следующем чемпионате буду бороться за нашу страну так же, как они, и надеюсь, что оправдал свои ожидания на этом чемпионате.

Наша цель — завтрашний матч, а потом будем думать о возвращении домой. Безусловно, люди гордятся нами, и мы хотим приехать в Загреб с бронзой», — цитирует Ковачича Index.hr.

Матч за третье место ЧМ-2022 Хорватия — Марокко состоится 17 декабря, начало — в 18.00 мск.

 
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Матео Ковачич
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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