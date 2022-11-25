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Сегодня, 03:39

Ришарлисон признан лучшим игроком матча Бразилия — Сербия

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0). После игры ему вручили памятный приз.

Во встрече с сербами форвард «Тоттенхэма» забил два гола. Второй его мяч получился эффектным: первым касанием он принял мяч в штрафной, а затем с разворота в падении ударом ножницами отправил его в сетку ворот.

Бразилия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе G, опередив команду Швейцарии (3 очка), которая ранее обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0.

В следующем туре Бразилия 28 ноября сыграет против сборной Швейцарии. В этот же день Камерун встретится с Сербией.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Ришарлисон
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