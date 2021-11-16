Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи рассказал об ожиданиях от матча с командой Бельгии в 10-м туре отбора к ЧМ-2022.

«Наша цель — второе место в группе, ничего не изменилось. Если нам удастся добыть результат во вторник, мы выполним задачу. Команда должна сосредоточиться на предстоящем матче, чтобы закончить работу. А о будущем подумаем уже потом», — цитирует Рэмзи BBC Sport.

Игра пройдет сегодня, 16 ноября. Начало — в 22.45 мск. Валлийцы с 14 очками занимают 2-е место в турнирной таблице, опережая Чехию на три очка.