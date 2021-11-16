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Орлов — о Заболотном: «Молодец, Антон, но ты не игрок европейского класса»

Геннадий Орлов раскритиковал игру нападающего ЦСКА и сборной России Заболотного
10:59
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Журналист Геннадий Орлов раскритиковал игру нападающего ЦСКА и сборной России Антона Заболотного в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
14 нояб, 17:00. Poljud (Сплит)
Хорватия
1:0
Россия
Голы
Кудряшов, 81 (1:0)
Хорватия
Грбич Ловрен Соса Гвардиол Юранович (Брекало, 76 ) Перишич Модрич Брозович Влашич (Петкович, 58 ) Пашалич (Ливая, 75 ) Крамарич (Станишич, 86 )
Россия
Сафонов Дивеев Караваев Кудряшов Джикия Баринов Фомин (Глебов, 80) Бакаев (Мостовой, 78) Головин (Чистяков, 56) Ионов (Зобнин, 57) Смолов (Заболотный, 57)
Предупреждения
Ливая 90, Грбич 90  -  Головин 51, Смолов 55
Судьи
Данни Маккели Хессел Стегстра Ян де Врис
ВАР
ван Руперти

«Выход Антона хоть чем-нибудь помог сборной? Нет. Значит, выход не оправдан. И нахождение Заболотного в сборной под вопросом. Нужен ли такой нападающий? Говорят: «Он будет цепляться за мяч». А что же он не цеплялся?

И футболист Заболотный при всем моем уважении... Для себя он гений. Ему так мало дано футбольным богом, но он уже даже в ЦСКА играет.

Но европейский футбол, уровень сборных — не для него. Надо реально смотреть на вещи. Мы говорим: «Молодец, Антон, но ты не игрок европейского класса». Вот и все", — сказал Орлов на своем YouTube-канале.

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катар.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCIzYlhmu5fZe2mWQMPBGLJQ

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