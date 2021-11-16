Журналист Геннадий Орлов раскритиковал игру нападающего ЦСКА и сборной России Антона Заболотного в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1).

«Выход Антона хоть чем-нибудь помог сборной? Нет. Значит, выход не оправдан. И нахождение Заболотного в сборной под вопросом. Нужен ли такой нападающий? Говорят: «Он будет цепляться за мяч». А что же он не цеплялся?

И футболист Заболотный при всем моем уважении... Для себя он гений. Ему так мало дано футбольным богом, но он уже даже в ЦСКА играет.

Но европейский футбол, уровень сборных — не для него. Надо реально смотреть на вещи. Мы говорим: «Молодец, Антон, но ты не игрок европейского класса». Вот и все", — сказал Орлов на своем YouTube-канале.

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катар.