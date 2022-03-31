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Сегодня, 15:10

Инфантино: «Проведение чемпионата мира позволит Катару представить себя всему миру»

Президент ФИФА поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по итогам 72-го конгресса организации поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Это будет уникальный чемпионат мира, — приводит слова Инфантино ТАСС. — Думаю, его наследие мы видим еще до начала турнира. Речь о социальной инфраструктуре, рабочих местах, правах человека. Проведение чемпионата мира позволит Катару представить себя всему миру».

По мнению президента ФИФА, в Катаре пройдет лучший чемпионат мира в истории.

«Думаю, никогда больше в будущем не будет столь компактного чемпионата мира. В этот раз игроки будут на пике возможностей, а не в конце сезона, когда они будут измотаны», — сказал он.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка турнира состоится 1 апреля в Дохе.

Источник: https://tass.ru/sport/14241769
Чемпионат мира по футболу
Джанни Инфантино
ФИФА
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