Инфантино: «Проведение чемпионата мира позволит Катару представить себя всему миру»

Президент ФИФА поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по итогам 72-го конгресса организации поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Это будет уникальный чемпионат мира, — приводит слова Инфантино ТАСС. — Думаю, его наследие мы видим еще до начала турнира. Речь о социальной инфраструктуре, рабочих местах, правах человека. Проведение чемпионата мира позволит Катару представить себя всему миру».

По мнению президента ФИФА, в Катаре пройдет лучший чемпионат мира в истории.

«Думаю, никогда больше в будущем не будет столь компактного чемпионата мира. В этот раз игроки будут на пике возможностей, а не в конце сезона, когда они будут измотаны», — сказал он.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка турнира состоится 1 апреля в Дохе.