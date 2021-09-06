Познер опасается, что сборная России не выйдет в финальный турнир ЧМ-2022 по футболу

Журналист и ведущий Владимир Познер прокомментировал «СЭ» итоги последних двух матчей сборной России в отборе чемпионата мира-2022 группы H против Хорватии (0:0) и Кипра (2:0).

«Чудес не бывает. Приход нового тренера, даже самого лучшего, не поможет за полгода из команды заурядной создать команду незаурядную. Игра с Хорватией была, с моей точки зрения, вполне заурядной. Впрочем, и хорваты не блистали. То, что все закончилось нулевой ничьей для сборной России — успех.

Выигрыш у откровенно слабой команды Кипра был и предсказуем, и невыразительным. Глядя на эту игру, я засомневался в том, что сборная России займет первое место в своей группе. Более того, возникли опасения, что она вообще может не попасть в финальную часть первенства мира.

Если так случится, то это не будет вина Карпина: он может работать лишь с тем материалом, который производится, а производится его мало, поскольку отсутствует массовый детско-юношеский футбол", — сказал Познер «СЭ».

Сборная России возглавляет группу H с 10 очками в 5 матчах. Мальта идет на 5-й строчке с 4 баллами в 5 играх.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.