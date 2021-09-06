Португальский агент Паулу Барбоза в беседе с «СЭ» отреагировал на отмену матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между Бразилией и Аргентиной. Встреча проходила в Сан-Паулу 5 сентября.

«Я считаю, это неправильно! Зачем так нужно было делать? Специально перед матчем все началось ... Это было сделано не просто так и на показ», — сказал Барбоза «СЭ».

Матч Бразилия — Аргентина был прерван на 7-й минуте встречи, после того как на поле появились полицейские и аргентинцы в полном составе ушли с поля.

Работники правоохранительных органов хотели задержать четырех аргентинских футболистов из-за нарушения мер по защите от коронавируса: Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо. Все они выступают в чемпионате Англии.