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Скандалы

Португальский агент Барбоза жестко отреагировал на отмену матча Бразилия — Аргентина

10:42
Неймар и Лионель Месси перед матчем сборных Бразилии и Аргентины. Фото AFP
Неймар и Лионель Месси перед матчем сборных Бразилии и Аргентины. Фото AFP
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Португальский агент Паулу Барбоза в беседе с «СЭ» отреагировал на отмену матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между Бразилией и Аргентиной. Встреча проходила в Сан-Паулу 5 сентября.

«Я считаю, это неправильно! Зачем так нужно было делать? Специально перед матчем все началось ... Это было сделано не просто так и на показ», — сказал Барбоза «СЭ».

Матч Бразилия — Аргентина был прерван на 7-й минуте встречи, после того как на поле появились полицейские и аргентинцы в полном составе ушли с поля.

Работники правоохранительных органов хотели задержать четырех аргентинских футболистов из-за нарушения мер по защите от коронавируса: Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо. Все они выступают в чемпионате Англии.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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