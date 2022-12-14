Майер: «Не думаю, что это было нарушением для пенальти»

Полузащитник сборной Хорватии Ловро Майер заявил, что судья не должен был назначать пенальти в ворота хорватов в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Аргентины (0:3).

«Глупо комментировать и жаловаться на решения. Мне показалось, что это был сначала угловой перед их пенальти. А потом я не думаю, что это было даже нарушением для пенальти.

Я бы не сказал, что была усталость. Нас прибил этот пенальти, а затем и второй гол.

В таких матчах очень сложно вернуться в игру, потому что Аргентина — очень качественная команда. У нас есть еще один матч, мы сделаем все, чтобы занять третье место. Тогда вернемся домой довольными», — цитирует игрока Index.hr.