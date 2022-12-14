Нападающий Аргентины Альварес поделился эмоциями от выхода в финал ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал выход в финал ЧМ-2022. 22-летний футболист в этой игре оформил дубль.

«Все в моей семье, наверное, сходят с ума, как и во всей стране, я представляю. Мы постараемся в финале сделать все возможное. Я очень счастлив, мы заслужили это. Мы в финале, и это то, чего мы хотели. Теперь нам нужно отдохнуть и постараться провести отличную игру в воскресенье», — приводит слова Альвареса Twitter-аккаунт сборной.

Аргентина в полуфинале обыграла Хорватию (3:0) и вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с победителем матча Франция — Марокко.