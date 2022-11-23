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Сегодня, 10:55

Макарчук заявил, что на ЧМ-2022 болеет за сборные Сербии и Аргентины

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук рассказал, за кого более на чемпионате мира в Катаре.

«На чемпионате мира я болею за сборные Сербии и Аргентины. Да, за южноамериканскую национальную команду переживаю, потому что хочется, чтобы Месси взял долгожданный трофей. Я слежу за ним с детства. Мне хочется, чтобы они победили не потому, что Лионель долго не может выиграть чемпионат мира, а потому что он мне нравится. Поэтому либо Месси, либо сербы», — приводит слова Макарчука Metaratings.ru.

В первом матче на чемпионате мира сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2.

Национальная команда Сербии проведет свой дебютный матч на этом мундиале с командой Бразилии 24 ноября. Начало — в 22.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/makarchuk-na-chempionate-mira-ya-boleyu-za-sbornye-serbii-i-argentiny-1420613/
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Артем Макарчук
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