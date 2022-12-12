Польский футбольный союз не стал автоматически продлевать контракт с главным тренером сборной. Михневич еще может остаться на своем посту

Польский футбольный союз (PZPN) не стал продлевать контракт с главным тренером национальной команды Чеславом Михневичем, сообщает пресс-служба организации.

Польская федерация могла автоматически продлить контракт со специалистом, но отказалась от этого пункта.

В то же время отмечается, что вопрос дальнейшего сотрудничества между федерацией и Чеславом Михневичем является предметом переговоров между сторонами.

Контракт Михневича действует до 31 декабря 2022 года, поэтому решение о возможном продлении контракта с тренером будет принято в ближайшие дни.

Сборная Польши проиграли команде Франции в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре со счетом 1:3.