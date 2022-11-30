Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 20:52

Польша — Аргентина: Крыховяк и Месси выйдут в стартовых составах

Стали известны стартовые составы сборных Польши и Аргентины на матч ЧМ-2022
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Сборные Польши и Аргентины сыграют в рамках заключительного, третьего тура группового этапа ЧМ-2022. Стали известны составы команд на эту встречу.

Польша: Щенсны, Кэш, Берешиньски, Глик, Кивиор, Белик, Крыховяк, Зелиньски, Свидерски, Франковски, Левандовски.

Аргентина: Мартинес, Акунья, Альварес, Ромеро, Отаменди, Мак Аллистер, Фернандес, Де Пауль, Ди Мария, Молина, Месси.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
0
Читайте также
Главная фанзона ЧМ-2022 — тоска и уныние. Особенно по сравнению с Россией на ЧМ-2018
Унылая Дания — главное разочарование ЧМ. Бывший помощник Хиддинка вытащил Австралию в плей-офф
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ
Что происходит с медициной в Приангарье
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Дешам — о поражении Франции Тунису: «Мои решения помогут нам через четыре дня»
Саудовская Аравия — Мексика: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
ЧМ-2022: Аргентина и Месси выйдут в плей-офф или провалятся? Франция и Австралия в 1/8 финала. Онлайн-трансляция 30 ноября
Александр Ба признался, что разочарован поражением Дании в матче с Австралией
Дмитрий Тарасов рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022
Энрике заявил, что сборная Испании не будет стараться закончить групповой этап на втором месте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Австралия — Дания: видеообзор матча ЧМ-2022

Энрике заявил, что сборная Испании не будет стараться закончить групповой этап на втором месте
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости