Стали известны стартовые составы сборных Польши и Аргентины на матч ЧМ-2022

Сборные Польши и Аргентины сыграют в рамках заключительного, третьего тура группового этапа ЧМ-2022. Стали известны составы команд на эту встречу.

Польша: Щенсны, Кэш, Берешиньски, Глик, Кивиор, Белик, Крыховяк, Зелиньски, Свидерски, Франковски, Левандовски.

Аргентина: Мартинес, Акунья, Альварес, Ромеро, Отаменди, Мак Аллистер, Фернандес, Де Пауль, Ди Мария, Молина, Месси.