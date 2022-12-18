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Сегодня, 19:31

Пирс Морган считает, что сборную Францию намеренно отравили перед финалом ЧМ-2022

Алина Савинова
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Британский журналист и телеведущий Пирс Морган заявил, что сборную Франции намеренно отравили перед финалом чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Это был не вирус, французскую команду явно намеренно отравили», — написал журналист в своих социальных сетях.

Ранее главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам рассказал о вспышке гриппа в команде перед финалом мирового первенства. Среди заболевших футболистов оказались защитник Дайо Упамекано, хавбек Адриен Рабьо и вингер Кингсли Коман.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 2
Франция 1
2-й тайм

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
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