Посол Катара рассказал о помощи со стороны России при организации чемпионата мира-2022

Посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль-Тани поделился впечатлениями от чемпионата мира-2022.

«На чемпионате мира в Катаре мы наблюдали за прекрасными матчами и звездами мирового футбола. Они выходили на поля самых современных стадионов. Матчи проходили на глазах сотен тысяч болельщиков в атмосфере дружбы и уважения. Все это достигнуто благодаря прекрасной организации и усилиям структур государства Катар. Они опирались на помощь наших друзей, в особенности дружественной Российской Федерации», — цитирует «РБ Спорт» Аль-Тани.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара.

В финальном матче встречаются сборные Аргентины и Франции. Бронзовые медали завоевала национальная команда Хорватии.