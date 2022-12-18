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Сегодня, 22:09

Первые фото Месси с кубком мира после финала ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси с кубком мира.
Фото Global Look Press
Лионель Месси с кубком мира.
Фото Global Look Press
Лионель Месси поднимает кубок мира на церемонии награждения.
Фото Global Look Press
Лионель Месси поднимает кубок мира на церемонии награждения.
Фото Global Look Press
Лионель Месси с кубком мира.
Фото Global Look Press
Лионель Месси с кубком мира.
Фото Global Look Press
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Появились первые фотографии нападающего Лионеля Месси после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Сегодня, 18 декабря аргентинцы победили Францию (3:3, по пенальти — 4:2) в финале турнира в Катаре. Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира и был признан лучшим футболистом первенства.

Лионель Месси с кубком мира. Фото Global Look Press
Лионель Месси с кубком мира. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Лионель Месси поднимает кубок мира на церемонии награждения. Фото Global Look Press
Лионель Месси поднимает кубок мира на церемонии награждения.
Фото Global Look Press
Лионель Месси поднимает кубок мира на церемонии награждения. Фото Global Look Press
Лионель Месси поднимает кубок мира на церемонии награждения.
Фото Global Look Press
Лионель Месси с кубком мира. Фото Global Look Press
Лионель Месси с кубком мира.
Фото Global Look Press
Лионель Месси с кубком мира. Фото Global Look Press
Лионель Месси с кубком мира.
Фото Global Look Press

Месси завоевал 42-й трофей в своей карьере. До этого он выходил в финал чемпионата мира в 2014 году, но тогда Аргентина проиграла Германии (0: доп.вр.).

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в истории. Ранее аргентинцы завоевывали титул в 1978 и 1986 годах.

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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