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Сегодня, 22:15

Орлов назвал финал ЧМ в Катаре лучшим на своей памяти

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты сборной Аргентины.
Фото Global Look Press

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от финала ЧМ-2022 в Катаре Аргентина — Франция (3:3, по пенальти — 4:2).

— Это лучший финал ЧМ на вашей памяти?

— Я был на 11 финалах. Но ничто не сравнится с этим матчем! Какая драматургия! А гол Месси правой ногой! Потрясающее зрелище. Истинный праздник футбола. Сама игра красноречиво ответила скептикам, которые критиковали этот ЧМ. Качество футбола, игра в касание, дуэли, единоборства. пенальти, реакция вратарей. Что еще нужно?!

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира.

18&nbsp;декабря. Финал ЧМ-2022. Аргентина&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 3:3, пенальти&nbsp;&mdash; 4:2. Лионель Месси и&nbsp;Килиан Мбаппе. «Теперь Месси на уровне Марадоны. А Мбаппе будет править следующие 10 лет». Орлов — о финале ЧМ

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Геннадий Орлов
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