Орлов назвал финал ЧМ в Катаре лучшим на своей памяти

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от финала ЧМ-2022 в Катаре Аргентина — Франция (3:3, по пенальти — 4:2).

— Это лучший финал ЧМ на вашей памяти?

— Я был на 11 финалах. Но ничто не сравнится с этим матчем! Какая драматургия! А гол Месси правой ногой! Потрясающее зрелище. Истинный праздник футбола. Сама игра красноречиво ответила скептикам, которые критиковали этот ЧМ. Качество футбола, игра в касание, дуэли, единоборства. пенальти, реакция вратарей. Что еще нужно?!

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира.