Пеле поздравил форварда сборной США Веа: «Это был прекрасный гол!»

Легендарный бразильский нападающий Пеле поздравил форварда сборной США Тимоти Веа с голом в ворота Уэльса (1:1) в матче группового турнира ЧМ-2022.

«Это был прекрасный гол! Продолжай мечтать, мечты сбываются!», — написал Пеле в социальной сети.

«Спасибо, Пеле! Это благословение и честь получить подобное сообщение от короля футбола. Спасибо за то, что вы сделали для мира», — ответил Веа в комментариях.

Следующий матч сборная США проведет 25 ноября против Англии (22.00 мск), Уэльс в этот же день сыграет с Ираном (13.00 мск).