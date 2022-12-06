Основатель «Амкала» Попков сделал выбор в пользу Португалии в 1/8 финала ЧМ-2022

Основатель «Амкала» Герман Попков, известный как Герман «Эль-Классико» сделал прогноз пары 1/8 финала ЧМ-2022, в которой Португалия сыграет со Швейцарии.

«Португалия — Швейцария. Все ведь хотят финал Месси против Роналду, и это будет великое событие. Давайте сделаем выбор в пользу Португалии», — приводит слова Попкова Vprognoze.ru.

6 декабря сборная Португалии встретится со Швейцарией в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22:00.