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Сегодня, 17:00

Логашов: «Это'О не позволял себе драться в «Анжи», но летом ходил в норковой шубе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Анжи» Арсений Логашов в комментарии для «СЭ» отреагировал на видео, в котором его экс-одноклубник и президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О ударил болельщика ногой по лицу.

«Вел ли как-то так себя Самуэль во времена нашей игры за «Анжи»? Да нет, вроде всегда был уравновешенным человеком, который умел себя вести с журналистами, как мне кажется. Он не позволял себе ни драться, ни чего-то такого. Да, он был резок в высказываниях с партнерами, но чтобы драться — такого не помню. Самое жесткое? Ему как-то не понравилась моя куртка красного цвета. Он сказал, чтобы я ее не надевал. Через переводчика ему передали, что это не его дело. Не помню, что ему не понравилось. Это была фирменная куртка. Он сказал, чтобы я по-другому деньгами распоряжался, но сам ходил летом в норковой шубе. Прислушался ли я к совету? Он же не мой папа», — сказал Логашов «СЭ».

В понедельник, 5 декабря Это'О фотографировался с болельщиками рядом со стадионом, на котором проходил матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия — Корея (4:1). В это время неизвестный мужчина подошел к камерунцу и сказал ему что-то, параллельно снимая все на камеру. После этого Это'О стал толкать молодого человека и ударил его ногой по лицу.

Самюэль Это'О.Это'О ударил болельщика ногой в голову. Что спровоцировало президента камерунской федерации футбола?

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Арсений Логашов
Самюэль Это`О
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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