Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 15:47

Неймар с большой долей вероятности пропустит матч Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Неймар и главный тренер сборной Бразилии Тите.
Фото Reuters

Нападающий сборной Бразилии все еще не восстановился от травмы голеностопа, сообщает UOL.

По данным источника, 30-летний футболист с большой долей вероятности пропустит матч национальной команды в 1/8 финала турнира. В крайнем случае футболист может попасть в заявку, но не выйдет на поле.

Его участие в четвертьфинальной игре в случае выхода Бразилии в эту стадию рассматривается как более вероятное.

На ЧМ-2022 Неймар принял участие в матче 1-го тура групповой стадии против Сербии (2:0), провел на поле 79 минут и не отличился результативными действиями. В игре с сербами он получил травму и пропустил встречу 2-го тура против Швейцарии (1:0).

Сборная Бразилии лидирует в группе G с 6 очками в 2 матчах и досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022. Сегодня, 2 декабря, бразильцы проведут последний матч группового турнира с Камеруном (начало — в 22.00 мск), после чего определится, с какого места команда пройдет в плей-офф.

Неймар Сантос
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
1
Читайте также
«Почему я должен с этими так, а с теми — так». Как русский арбитр Карасев не преклонил колено
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
Шольц выразил надежду на возврат к мирному порядку с Россией
В МО РФ сообщили о сбитом украинском истребителе над ДНР
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае
Как получить грант
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Гана — Уругвай: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
Корея — Португалия: Роналду выйдет в стартовом составе, Бруну Фернандеш остался в запасе
Камерун — синоним скандалов. Это'О делает из сборной посмешище
Песков: «Катюша» и «Калинка» звучат на ЧМ-2022, потому что русскую культуру не отменить"
Булыкин считает, что сборная России смогла бы выйти в плей-офф чемпионата мира-2022
Скалони — о матче с Австралией: «Нужно отложить в сторону теоретический фаворитизм и играть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФИФА поддержала решение судей о назначении пенальти в матче Польша — Аргентина

Гана — Уругвай: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости