Неймар с большой долей вероятности пропустит матч Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии все еще не восстановился от травмы голеностопа, сообщает UOL.

По данным источника, 30-летний футболист с большой долей вероятности пропустит матч национальной команды в 1/8 финала турнира. В крайнем случае футболист может попасть в заявку, но не выйдет на поле.

Его участие в четвертьфинальной игре в случае выхода Бразилии в эту стадию рассматривается как более вероятное.

На ЧМ-2022 Неймар принял участие в матче 1-го тура групповой стадии против Сербии (2:0), провел на поле 79 минут и не отличился результативными действиями. В игре с сербами он получил травму и пропустил встречу 2-го тура против Швейцарии (1:0).

Сборная Бразилии лидирует в группе G с 6 очками в 2 матчах и досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022. Сегодня, 2 декабря, бразильцы проведут последний матч группового турнира с Камеруном (начало — в 22.00 мск), после чего определится, с какого места команда пройдет в плей-офф.