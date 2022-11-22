Невилл впечатлен составом сборной Англии на ЧМ-2022

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл оценил состав «трех львов» на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Уровень игроков, которые выходят на замену, просто пугает: Грилиш, Рэшфорд, Фоден. Перед Гаретом Саутгейтом стоит серьезная задача — втиснуть всех этих талантливых футболистов в состав. Если между всеми элементами сформируется взаимосвязь, мы сможем создать всем большие проблемы», — цитирует Невилла Daily Mail.

Сборная Англии стартовала на чемпионате мира-2022 с победы над сборной Ирана (6:2). Англичанам также предстоит сыграть с США и Уэльсом в группе B.

В следующем матче команда Гарета Саутгейта встретится с американцами, встреча пройдет 25 ноября (начало — в 22.00 мск).