Соболев заявил, что не думает о возможной игре в составе сборной России

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что не думает о возможной игре в составе сборной России.

— Думаешь о том, что сборная России сыграет в сентябре?

— Нет. До сентября еще месяц. Ближе к делу будет видно, когда объявят состав.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены РФС в CAS в Лозанне.

Затем, в начале мая, УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участия в Лиге наций-2022/23.