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Сегодня, 02:43

Погба может пропустить ЧМ-2022 из-за операции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рискует пропустить чемпионат мира-2022. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, если 29-летний француз согласится на операцию на поле, ему потребуется на восстановление больше двух месяцев.

«Ювентус» заинтересован в том, чтобы Погба перенес операцию в Санта-Монике в ближайшее время. Сам игрок прежде чем принять решение встретится с врачами в Турине и Франции.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября 18 декабря 2022 года. Сборная Франции сыграет в группе D с командами Дании, Австралии и Туниса.

Поль Погба
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Ювентус
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