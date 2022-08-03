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Кафу: «Чемпионат мира 2022 года будет фантастическим. Катар — удивительная и гостеприимная страна»

Кафу поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу в Катаре
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Бразилии Кафу поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. По мнению 52-летнего бразильца, болельщиков ожидает фантастический турнир.

«Чемпионат мира 2022 года будет фантастическим, — приводит слова Кафу в интервью Ovacion Diario Sport. — Катар — удивительная и гостеприимная страна, со своей культурой и своими правилами. У южноамериканцев, которые любят веселиться, петь, танцевать не будет никаких проблем».

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/mundial-futbol/cafu-uruguay-impone-respeto-suarez-14210973
Кафу
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Чемпионат мира по футболу 2022
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