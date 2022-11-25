Нападающий сборной Сенегала Диа: «Горжусь, что забил свой первый гол на чемпионате мира»

Нападающий сборной Сенегала Булайе Диа поделился эмоциями от победы над национальной командой Катара (3:1) в матче группового турнира ЧМ-2022. Форвард забил гол в этой встрече.

«Я горжусь тем, что забил свой первый гол на чемпионате мира. Когда счет был 2:1, это вселило в них надежду, особенно при поддержке болельщиков. Мы были немного напуганы, но мы знали, что все еще можем победить. И нам удалось забить третий гол. Теперь будем готовиться к следующей игре, которая будет решающей», — цитирует BeIN Sports Диа.

29 ноября в 3-м туре группового турнира ЧМ-2022 Катар сыграет с Нидерландами, а Сенегал проведет встречу с Эквадором. Оба матча начнутся в 18.00 по московскому времени.