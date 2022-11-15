ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 11:19

Азар оценил свою готовность к чемпионату мира-2022

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал о своем настрое к чемпионату мира-2022.

«Люди сомневаются в моих качествах, но не стоит. Я не стал нулем за два или три года. Я хочу показать бельгийскому народу, что он может рассчитывать на своего капитана. Наша цель — пройти как можно дальше. Я чувствую, что еще могу показать себя. Это дает мне силы. У меня достаточно вызовов: это будет уже мой третий чемпионат мира. Хочу отдать все силы здесь», — цитирует футболиста Lavenir.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бельгии сыграет в группе с Канадой, Марокко и Хорватией. В первом матче бельгийцы встретятся со сборной Канады 23 ноября в 22:00 (мск).

Эден Азар
Сборная Бельгии по футболу
0
Читайте также
«Головин — творческая отдушина в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника
«Сент-Луис» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ, форвард Бучневич отдал две передачи
Генассамблея ООН проголосовала за проект резолюции о выплате Россией репараций Украине
Politico: заявление генерала Пентагона Милли о переговорах с Россией разгневало Киев
Путин подписал указ о службе иностранных граждан в российских Вооруженных силах
AP опубликовало фото привязанных к фонарным столбам жителей Херсона после прихода ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Левитин возглавит делегацию России на открытии ЧМ-2022 в Катаре

Президент ФИФА Инфантино призвал к прекращению огня на Украине
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости