Азар оценил свою готовность к чемпионату мира-2022

Нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал о своем настрое к чемпионату мира-2022.

«Люди сомневаются в моих качествах, но не стоит. Я не стал нулем за два или три года. Я хочу показать бельгийскому народу, что он может рассчитывать на своего капитана. Наша цель — пройти как можно дальше. Я чувствую, что еще могу показать себя. Это дает мне силы. У меня достаточно вызовов: это будет уже мой третий чемпионат мира. Хочу отдать все силы здесь», — цитирует футболиста Lavenir.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бельгии сыграет в группе с Канадой, Марокко и Хорватией. В первом матче бельгийцы встретятся со сборной Канады 23 ноября в 22:00 (мск).