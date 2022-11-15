Левитин возглавит делегацию России на открытии ЧМ-2022 в Катаре

Помощник президента РФ, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин возглавит российскую делегацию на церемонии открытия ЧМ-2022 в Катаре.

«Российская делегация будет участвовать в церемонии открытия чемпионата мира в Катаре, ее возглавит помощник президента РФ Игорь Левитин», — приводит РИА «Новости» слова дипломатического источника в посольстве РФ в Дохе.

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная России не примет участия в турнире. В марте команда должна была участвовать в стыковом турнире за право выхода в финальную часть мирового первенства, но ФИФА отстранила российскую сборную от участия в международных соревнованиях.

Матч открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор состоится 20 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.