Президент ФИФА Инфантино призвал к прекращению огня на Украине

Президент ФИФА Джанни Инфантино во время неформального обеда на саммите G20 призвал лидеров стран содействовать прекращению огня на Украине во время ЧМ-2022 в Катаре.

«Россия проводила чемпионат мира по футболу в 2018 году. Украина добивается права провести у себя чемпионат 2030 года. Следующий чемпионат начнется очень скоро. В связи с этим у меня к вам есть предложение: договориться о временном прекращении огня — пусть недолгом, пусть это будет один месяц, на время проведения чемпионата. Или об устройстве гуманитарных коридоров или чего-то подобного, что бы могло стать первым шагом к диалогу двух сторон», — приводит РИА «Новости» слова Инфантино.

Также президент ФИФА привез на саммит официальный мяч чемпионата мира в Катаре и попросил каждого из присутствовавших на обеде подписать его.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Матч открытия турнира Катар — Эквадор пройдет в воскресенье, 20 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.