Мостовой: «Большие сборные все никак не могут понять, что на чемпионате мира все сильные и готовы драться до конца»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение Германии от Японии в матче группового этапа чемпионата мира-2022 (1:2).

«Япония прочитала тактику немцев и забрала победу заслуженно. В каждом моменте они играли как единый механизм. Очень доволен матчем. Я бы не сказал, что немцы играли из рук вон плохо, они играли на своем уровне. Опять произошла недооценка соперника — все никак большие сборные не могут понять, что на чемпионате мира все сильные и готовы драться до конца. Сила японцев в их слаженности и стойкости. Есть проблемы с дисциплиной, но самоотдача великолепная», — цитирует Мостового Sport24.

Сборная Японии, стартовав с победы на ЧМ-2022, лидирует в группе E, Германия идет на последней, четвертой строчке.