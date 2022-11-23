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Сегодня, 20:22

Мостовой: «Большие сборные все никак не могут понять, что на чемпионате мира все сильные и готовы драться до конца»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение Германии от Японии в матче группового этапа чемпионата мира-2022 (1:2).

«Япония прочитала тактику немцев и забрала победу заслуженно. В каждом моменте они играли как единый механизм. Очень доволен матчем. Я бы не сказал, что немцы играли из рук вон плохо, они играли на своем уровне. Опять произошла недооценка соперника — все никак большие сборные не могут понять, что на чемпионате мира все сильные и готовы драться до конца. Сила японцев в их слаженности и стойкости. Есть проблемы с дисциплиной, но самоотдача великолепная», — цитирует Мостового Sport24.

Сборная Японии, стартовав с победы на ЧМ-2022, лидирует в группе E, Германия идет на последней, четвертой строчке.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-23-mostovoy-o-porazhenii-germanii-ot-yaponii-bolshiye-sbornyye-nikak-ne-poymut-chto-na-chm-vse-derutsya-do-kontsa

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Александр Мостовой
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Японии по футболу
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