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Сегодня, 18:21

Мор считает, что Малком и Вендел могли бы выступать за сборную Бразилии на ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный чемпион России в составе московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что бразильцы, играющие за «Зенит», могли бы стать частью сборной Бразилии на чемпионате мира и не выпадали бы из ее состава, если бы тренер Тите взял их в Катар.

«Думаю, бразильцы «Зенита» не выпадали бы из состава сборной Бразилии, если бы кто-то из них поехал на чемпионат мира. Мы видим, что конкуренция в этой сборной, конечно, сумасшедшая и как команда они действуют здорово. Сложно сказать, кто из «Зенита» лучше кого-то в сборной Бразилии. Но не думаю, что между игроками большая пропасть в мастерстве. Особенно если бы Вендел, Клаудиньо или Малком играли на чемпионате мира с полной самоотдачей. В России не всегда получается это делать», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Он также отметил, что у игроков на чемпионате мира совершенно другой настрой. По его словам, в РПЛ можно иногда дать слабину и передохнуть, а в игре за сборную футболист выжимает из себя все, что можно.

«Вполне можно представить Малкома на месте Рафиньи справа — между ними нет такой уж разницы. Абсолютно спокойно. Клаудиньо сложнее, конечно. Он больше подходит на позицию, где играет Неймар. Но Неймар такой в мире один. И Винисиуса с его скоростью и рывком трудно было бы «подвинуть» с левого фланга. А Вендел мог бы сыграть в опорной зоне сборной Бразилии, даже не сомневаюсь в этом», — добавил Мор.

Сборная Бразилии сыграет в матче 1/4 финала мирового первенства против Хорватии 9 декабря, начало — 18.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-malkom-mog-by-sy-grat-na-meste-rafin-i-a-vendel-v-opornoj-zone-sbornoj-brazilii/

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 0
Испания 0
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
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