Бускетс повторил рекорд Рамоса и Касильяса по количеству матчей на ЧМ в составе сборной Испании
Испания в рамках 1/8 финала ЧМ-2022 играет против команды Марокко.
В основном составе испанской сборной на эту встречу вышел полузащитник Серхи Бускетс.
Бускетс проводит свой 17-й матч на чемпионате мира — это повторение рекорда Испании.
Также по 17 матчей на ЧМ за Испанию провели защитник Серхио Рамос и голкипер Икер Касильяс.
Отметим, что Рамос еще продолжает профессиональную карьеру и выступает за «ПСЖ». Но защитник не попал в заявку сборной Испании на ЧМ-2022.
Новости