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Сегодня, 14:50

Месси и Аргентина сегодня могут вылететь с чемпионата мира

Отдел футбола «СЭ»
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Сборная Аргентины рискует досрочно лишиться шансов на попадание в плей-офф чемпионата мира.

Это произойдет, если южноамериканцы проиграют Мексике в матче второго тура группового этапа. При таком раскладе у Аргентины будет 0 очков, у их соперника — 4.

Также сегодня встретятся Польша и Саудовская Аравия — вне зависимости от результата одна из сборных также наберет хотя бы 4 балла.

При этом, если команда Лионеля Месси не проиграет, она точно сохранят шансы на попадание в 1/8 финала.

ЧМ&nbsp;2022: Тунис&nbsp;&mdash; Австралия, Польша&nbsp;&mdash; Саудовская Аравия, Франция&nbsp;&mdash; Дания, Аргентина&nbsp;&mdash; Мексика. ЧМ-2022: ключевой матч для Аргентины, Франция против Дании. Онлайн-трансляция 26 ноября

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
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Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
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Испания
Германия

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1.73

П2

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Лионель Месси
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Сборная Аргентины по футболу
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