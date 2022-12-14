Мбаппе на разминке перед матчем Франции с Марокко на ЧМ попал мячом в голову болельщика

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе во время разминки перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022 случайно попал мячом в болельщика на трибуне, сообщает Eurosport.

По данным источника, француз сразу же подбежал к группе фанатов, которая помогалала мужчине, в которого влетел мяч, прийти в себя. Мбаппе извинился и постарался подбодрить мужчину, который долгое время оправлялся от удара.

Матч Франции с Марокко стартовал в 22.00 мск. К 13-й минуте французы ведут со счетом 1:0.