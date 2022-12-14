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14 декабря, 21:59

Мбаппе на разминке перед матчем Франции с Марокко на ЧМ попал мячом в голову болельщика

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе во время разминки перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022 случайно попал мячом в болельщика на трибуне, сообщает Eurosport.

По данным источника, француз сразу же подбежал к группе фанатов, которая помогалала мужчине, в которого влетел мяч, прийти в себя. Мбаппе извинился и постарался подбодрить мужчину, который долгое время оправлялся от удара.

Матч Франции с Марокко стартовал в 22.00 мск. К 13-й минуте французы ведут со счетом 1:0.

Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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