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14 декабря, 21:59

Президент «Урала» Иванов ожидает, что сборная Франции выйдет в финал ЧМ-2022

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022 Франция — Марокко.

Функционер прилетел в Катар и посетит матч как зритель. Также он ответил на вопрос о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Что думаете о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию?

— Ничего не думаю. Не хочу я, а зачем это? Никаких разговоров сейчас об этом нет.

— За кого вы сегодня?

— За вас.

— Кто выйдет сегодня в финал?

— Франция.

Полуфинал ЧМ-2022 Франция — Марокко состоится сегодня, 14 декабря и начнется в 22.00 (мск). Победитель встретится в финале со сборной Аргентины.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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