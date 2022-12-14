Президент «Урала» Иванов ожидает, что сборная Франции выйдет в финал ЧМ-2022
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022 Франция — Марокко.
Функционер прилетел в Катар и посетит матч как зритель. Также он ответил на вопрос о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.
— Что думаете о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию?
— Ничего не думаю. Не хочу я, а зачем это? Никаких разговоров сейчас об этом нет.
— За кого вы сегодня?
— За вас.
— Кто выйдет сегодня в финал?
— Франция.
Полуфинал ЧМ-2022 Франция — Марокко состоится сегодня, 14 декабря и начнется в 22.00 (мск). Победитель встретится в финале со сборной Аргентины.
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