Матч между сборными России и Кипра в Петербурге пройдет без болельщиков гостей
Матч девятого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Кипра пройдет без кипрских болельщиков.
«Болельщиков с Кипра на игре в Петербурге не будет», — сообщили ТАСС в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС)
Встреча между сборными России и Кипра пройдет 11 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.
Напомним, что РФС получил от Роспотребнадзора разрешение провести матч Россия — Кипр при 30-процентной заполняемости стадиона «Газпром Арена».
После восьми матчей отборочного турнира сборная России с 19 очками идет на первом место в турнирной таблице группы H. Команда Кипра набрала пять баллов и расположилась на шестой позиции.
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