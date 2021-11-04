Матч между сборными России и Кипра в Петербурге пройдет без болельщиков гостей

Матч девятого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Кипра пройдет без кипрских болельщиков.

«Болельщиков с Кипра на игре в Петербурге не будет», — сообщили ТАСС в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС)

Встреча между сборными России и Кипра пройдет 11 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Напомним, что РФС получил от Роспотребнадзора разрешение провести матч Россия — Кипр при 30-процентной заполняемости стадиона «Газпром Арена».

После восьми матчей отборочного турнира сборная России с 19 очками идет на первом место в турнирной таблице группы H. Команда Кипра набрала пять баллов и расположилась на шестой позиции.