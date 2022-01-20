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Сегодня, 20:01

«Лужники» не получали официального сообщения о переносе матча Россия — Польша на другой стадион

Анна Горшкова
Корреспондент

Пресс-служба стадиона «Лужники» прокомментировала информацию о возможном переносе игр сборной России стыкового турнира ЧМ-2022 на домашний стадион «Динамо».

«Официальное сообщение о переносе матча на какой-либо другой стадион к нам не поступало. У нас нет никаких проблем с газоном, и подготовка к игре пока идет по заранее согласованному плану.

Однако мы вполне допускаем и относимся с пониманием к ситуации, при которой из-за резкого роста цифр по заболеванию ковидом и, значит, вынужденного сокращения допустимого числа зрителей на трибунах, матч придется проводить на другом стадионе, не таком масштабном, как Большая спортивная арена «Лужников», — приводит слова пресс-службы «Чемпионат».

Ранее в пресс-службе «ВТБ Арены» сообщили, что не получали от РФС запроса на проведение матчей стыков ЧМ-2022. Планируется, что матчи пройдут на «Лужниках».

24 марта сборная России проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на ЧМ-2022 с командой Польши. Победитель матча 29 марта в финале сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.

ЧМ-2022 по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября 2022 по 18 декабря 2022 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4582237-v-luzhnikah-prokommentirovali-sluhi-o-perenose-matcha-rossiya-polsha-na-drugoj-stadion.html
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