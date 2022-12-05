Линекер похвалил Саутгейта за выход сборной Англии в четвертьфинал ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Англии Гарри Линекер прокомментировал победу англичан над Сенегалом (3:0) на чемпионате мира-2022.

«Снова увидели красивый футбол от сборной Англии. Спасибо Гарету Саутгейту за его решения. Оба его неоднозначных выбора сыграли свою роль и забили. Эта молодая команда не только превосходна, но и чертовски симпатична. Любите их», — написал Линекер в Twitter.

В четвертьфинале сборная Англии встретится с Францией, которая переиграла Польшу (3:1). Матч пройдет в субботу, 10 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.