Саутгейт — о победе над Сенегалом: «Мы показали, что можем забивать голы и играть на ноль»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 с Сенегалом (3:0).

«В первые 25 минут мы действовали немного зажато. У Сенегала было много энергии, команда хорошо прессинговала. Наши лучшие моменты возникали после отбора мяча. Беллингем и Хендерсон были хороши в этом аспекте игры. Порадовало то, как хладнокровно мы дейстовали, то, как команда работала с мячом и без него. Мы показали, что можем забивать голы. Мы показали, что можем дейстовать безжалостно, когда это нужно. Мы забили в действительно важные моменты. Мы также показали, что можем играть на ноль, и это будет очень важно, если мы хотим выиграть в матче с Францией», — цитирует BBC Саутгейта.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Англии сыграет с Францией. Встреча пройдет в субботу, 10 декабря, начало — в 22.00 по московскому времени.