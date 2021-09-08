Лещенко двумя словами описал игру сборной России при Карпине
12:15
Народный артист России Лев Лещенко в беседе с «СЭ» оценил игру сборной России в прошедших трех официальных матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 при тренере Валерии Карпине.
«Стабильно пресная. Но тут важен результат. Мы его добились. Но феерии никакой нет. Как-то все это однозначно», — сказал Лещенко «СЭ».
Встреча Россия — Мальта прошла 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». В составе российской команды голы забили Федор Смолов и Зелимхан Бакаев.
Ранее команда Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также победила Кипр — 2:0.
Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии (13).
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
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