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Лещенко двумя словами описал игру сборной России при Карпине

12:15
Федор Смолов и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист России Лев Лещенко в беседе с «СЭ» оценил игру сборной России в прошедших трех официальных матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 при тренере Валерии Карпине.

«Стабильно пресная. Но тут важен результат. Мы его добились. Но феерии никакой нет. Как-то все это однозначно», — сказал Лещенко «СЭ».

Встреча Россия — Мальта прошла 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». В составе российской команды голы забили Федор Смолов и Зелимхан Бакаев.

Ранее команда Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также победила Кипр — 2:0.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии (13).

Россия — Мальта

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры