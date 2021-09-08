Лещенко двумя словами описал игру сборной России при Карпине

Народный артист России Лев Лещенко в беседе с «СЭ» оценил игру сборной России в прошедших трех официальных матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 при тренере Валерии Карпине.

«Стабильно пресная. Но тут важен результат. Мы его добились. Но феерии никакой нет. Как-то все это однозначно», — сказал Лещенко «СЭ».

Встреча Россия — Мальта прошла 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». В составе российской команды голы забили Федор Смолов и Зелимхан Бакаев.

Ранее команда Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также победила Кипр — 2:0.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии (13).