Смородская одним словом описала игру сборной России в матче с Мальтой

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии «СЭ» оценила игру сборной России в матче отбора чемпионата мира-2022 против Мальты (2:0).

«Старательно. Качество игры еще хромает. Это связано с тем, что команды сыгрываются в тяжелых условиях. Это очень большой стресс», — сказала Смородская «СЭ».

В составе российской команды в игре с Мальтой голы забили Федор Смолов и Зелимхан Бакаев.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии (13).