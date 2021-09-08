Смородская одним словом описала игру сборной России в матче с Мальтой
12:01
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии «СЭ» оценила игру сборной России в матче отбора чемпионата мира-2022 против Мальты (2:0).
«Старательно. Качество игры еще хромает. Это связано с тем, что команды сыгрываются в тяжелых условиях. Это очень большой стресс», — сказала Смородская «СЭ».
В составе российской команды в игре с Мальтой голы забили Федор Смолов и Зелимхан Бакаев.
Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии (13).
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