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Смородская одним словом описала игру сборной России в матче с Мальтой

12:01
Ольга Смородская. Фото Никита Успенский, «СЭ»
Ольга Смородская. Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии «СЭ» оценила игру сборной России в матче отбора чемпионата мира-2022 против Мальты (2:0).

«Старательно. Качество игры еще хромает. Это связано с тем, что команды сыгрываются в тяжелых условиях. Это очень большой стресс», — сказала Смородская «СЭ».

В составе российской команды в игре с Мальтой голы забили Федор Смолов и Зелимхан Бакаев.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии (13).

Россия — Мальта

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры