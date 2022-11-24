Куртуа признался, что знал, куда Дэйвис пробьет пенальти

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал победу над Канадой (1:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2022.

«Первые матчи чемпионата мира часто бывают сложными и напряженными. Посмотрите на Германию и Аргентину (проигравшие Японии и Саудовской Аравии). Наша группа недооценена. Есть четыре хороших команды, а мы в лидерах. В случае победы в следующем матче мы пройдем в плей-офф. Нас удивило давление со стороны канадцев. Мы не думали, что они будут давить так сильно. У них была скорость, сила и техника, чтобы создать проблемы нам. Пенальти? Я знал, что Дэйвис бьет в правый угол, поэтому я выбрал эту сторону. Я впервые отразил пенальти в сборной», — цитирует L'Equipe Куртуа.

Бельгия набрала 3 очка и вышла в лидеры группы F. Канада находится на последнем месте, уступая командам Марокко и Хорватии, которые набрали по 1 очку.

В следующем туре Бельгия сыграет с Марокко, а Хорватия — с Канадой. Оба матча пройдут 27 ноября.