Криштиану Роналду — о ЧМ-2022: «Хочется, чтобы этот путь стал для нас успешным и мы прославили свою страну»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими ожиданиями от предстоящего первого матча команды на чемпионате мир-2022 в Катаре.

«Скоро мы начнем играть на самом важном турнире. Хочется, чтобы этот путь стал для нас успешным и мы прославили свою страну. Мы хотим, чтобы наши болельщики гордились нами и были счастливы. Нет ничего невозможного! Вперед, Португалия!» — написал Роналду в социальных сетях.

Сборная Португалии начнет выступление на ЧМ-2022 матчей против команды Ганы. Игра пройдет 24 ноября и начнется в 19.00 (мск).