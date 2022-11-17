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Сегодня, 06:39

Нкунку поддержал Камавинга, который подвергся расистским комментариям в соцсетях

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Франции Кристофер Нкунку опубликовал пост в социальных сетях после новости о травме, из-за которой пропустит чемпионат мира-2022.

Ранее стало известно, что футболист получил повреждение на тренировке после столкновения с партнером по команде Эдуарду Камавинга. Полузащитник «Реала» после этого подвергся расистским комментариям в соцсетях.

«После медицинского осмотра я был вынужден покинуть сборную и сняться с чемпионата мира. Теперь время работать с единственной целью — вернуться еще сильнее. Я бы хотел выразить слова поддержки моему товарищу по команде Эдуардо Камавинге, который стал жертвой несправедливого нападения. Чемпионат мира должен быть инструментом для общения, а не разделения.

Спасибо всему персоналу сборной и моим товарищам по команде за их поддержку. Я буду вашим первым болельщиком. Заставьте нас гордиться вами», — написал Нкунку на своей странице в Twitter.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе с Австралией, Данией и Тунисом.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Источник: Twitter
Кристофер Нкунку
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
Эдуардо Камавинга
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