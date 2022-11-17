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Сегодня, 05:22

Скалони намекнул, что в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2022 могут быть изменения

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над ОАЭ (5:0) в товарищеском матче отметил, что в заявке команды на чемпионат мира-2022 могут произойти изменения.

«У нас есть небольшие проблемы. Еще есть время, чтобы решить вопрос с заявкой на чемпионат мира. Мы можем сделать изменения. Конечно, надеюсь, что не придется, но есть вероятность. Я не говорю, что кого-то вычеркнут из списка. Есть несколько человек, которые сегодня не играли, потому что не были готовы или существовал риск для их участия. В принципе, они в порядке, но мы должны быть осторожны. Вот почему некоторые из них были исключены», — цитирует TyC Sports Скалони.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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