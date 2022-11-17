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Сегодня, 15:00

Кто выиграет ЧМ-2022! Угадывай результаты матчей турнира и участвуй в розыгрыше 500 тысяч рублей

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Кубок чемпионов.
Фото Reuters

«СЭ» и БЕТСИТИ запустили масштабный конкурс прогнозов на матчи чемпионата мира по футболу в Катаре. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей, шанс выиграть будет у каждого!

Условия конкурса просты: переходи на наш лендинг и угадывай результаты матчей ЧМ. За правильный счет ты получишь 5 баллов, разность мячей — 3, исход — 1. При этом после каждого нового тура группового этапа число получаемых очков будет умножаться. Перед стартом плей-офф мы подведем итоги первой части конкурса и определим победителей, а со стадии на вылет начнем новый розыгрыш.

Но это еще не все. Вместе с вами в угадайке примут участие топ-журналисты «СЭ» — Игорь Рабинер, Вячеслав Короткин и Леонид Волотко дадут прогнозы на все 64 матча ЧМ.

Конкурс прогнозов на матчи ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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