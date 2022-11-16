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Нкунку травмировался после стыка с Камавинга. Хавбек «Реала» подвергся расистским комментариям в соцсетях

Нкунку травмировался после столкновения с Камавинга
Руслан Минаев
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Нападающий сборной Франции Кристофер Нкунку травмировался на тренировке после столкновения с полузащитником Эдуардо Камавинга, в результате чего пропустит чемпионат мира-2022.

Как сообщает L'Equipe, полузащитник «Реала» после этого подвергся расистским комментариям в соцсетях.

Во вторник вечером стало известно, что 25-летний Кристофер Нкунку получил травму колена на тренировке и не сыграет на чемпионате мира-2022, так как не успеет восстановиться.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе с Австралией, Данией и Тунисом.

Кристофер Нкунку
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
Эдуардо Камавинга
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