Нкунку получил травму на тренировке и пропустит ЧМ-2022

Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку не поможет сборной Франции на чемпионате мира-2022.

Как сообщает пресс-служба команды, 25-летний француз получил травму колена на тренировке и не успеет восстановиться к началу турнира. Рентгенологическое обследование, проведенное вечером, показало, что у игрока растяжение связок.

Игрок, который заменит Кристофера Нкунку в заявке французов на ЧМ-2022, будет объявлен после того, как медицинская карта будет подтверждена ФИФА, что является обязательным условием для замены травмированного футболиста.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе с Австралией, Данией и Тунисом.