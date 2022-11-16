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Сегодня, 01:18

Нкунку получил травму на тренировке и пропустит ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кристофер Нкунку.
Фото Global Look Press

Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку не поможет сборной Франции на чемпионате мира-2022.

Как сообщает пресс-служба команды, 25-летний француз получил травму колена на тренировке и не успеет восстановиться к началу турнира. Рентгенологическое обследование, проведенное вечером, показало, что у игрока растяжение связок.

Игрок, который заменит Кристофера Нкунку в заявке французов на ЧМ-2022, будет объявлен после того, как медицинская карта будет подтверждена ФИФА, что является обязательным условием для замены травмированного футболиста.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе с Австралией, Данией и Тунисом.

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Кристофер Нкунку
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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