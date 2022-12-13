Криштиану Роналду: «Три аспекта реальности: боль, неопределенность и постоянная работа»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новый пост в социальных сетях.

37-летний португалец разместил картинку с философским текстом.

«Три аспекта реальности: боль, неопределенность и постоянная работа», — написано на картинке.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не будет завершать карьеру в сборной Португалии. Футболист намерен продолжить выступать за национальную команду и планирует сыграть на Евро-2024.

На ЧМ-2022 Роналду выходил на поле в пяти матчах за сборную Португалии, в двух из них — со скамейки запасных. На мировом первенстве форвард отметился одним забитым голом.