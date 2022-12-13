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13 декабря, 21:18

В Федерации футбола Бельгии озвучили требования к новому главному тренеру национальной команды

Алина Савинова
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Федерация футбола Бельгии (RBFA) официально объявила о том, что занимается поисками нового главного тренера национальной команды.

«Сегодня мы официально начинаем процесс выбора нового тренера национальной сборной. Даже после вылета с чемпионата мира в Катаре мы по-прежнему очень амбициозны в отношении будущего. Новый тренер национальной команды должен работать над тем, что уже сделано, и привести нас к новым успехам.

RBFA ищет тренера, который знает, как побеждать. Новый тренер национальной команды должен быть чрезвычайно амбициозным и обладать необходимым международным опытом самого высокого уровня, знаниями футбольной тактики, а также соответствующими личными навыками. Он должен иметь за плечами много побед, опыт управления лучшими игроками. Знать, как сосредоточиться на создании сплоченной группы и как интегрировать молодых игроков", — сказано в заявлении RBFA.

1 декабря Роберто Мартинес объявил об уходе с должности главного тренера сборной Бельгии. На ЧМ-2022 бельгийцы заняли третье место в своей группе и не смогли выйти в плей-офф турнира.

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Основные источники исследования

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